Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'daki toplu açılış töreninde konuştu.

"YENİ HAREKATLAR GELİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'daki toplu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan, "Fırat Kalkanı harekatının birinci etabını bitirdik, Bundan sonra da olacak tabi. Yeni harekatlarını yapıyoruz, yeni isimler vereceğiz." dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE SÜRPRİZLERİMİZ VAR"

Cumhurbaşkanı ayrıca "Baharı bekleyen tüm terör örgütlerine çok güzel sürprizlerimiz var. " dedi

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

"Yanımda birçok Bakan arkadaşımla beraber geldim. Bu Trabzon'a verdiğimiz önemin bir ifadesidir. Sağlıkta bugüne kadar Trabzon'a 24 yeni tesis kazandırmışız. Şimdi sıra proje çalışmaları süren ve benim adeta aşkım diye ifade ettiğim şehir hastanesine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni harekatlar geliyor VİDEO

"ONUN İÇİN İÇİŞLERİ'Nİ TRABZONLU BİR ARKADAŞIMIZA EMANET ETTİK"



Trabzon Türkiye'nin huzurunun güvenliğinin kilit taşıdır. Trabzon'un devlete küstüğü görülmemiştir. Onun için İçişleri Bakanlığı görevimizi Trabzonlu bir arkadaşımıza, Süleyman Soylu Bey'e iemanet ettik. Kendisi ve ekibini teröre karşı mücadelesinde kutluyoum."

