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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yıldırım'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.
26.01.2017 - 22:39
Haberler
Politika
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat sürdü.
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