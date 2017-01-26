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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yıldırım'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.

26.01.2017 - 22:39
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yıldırım'ı kabul etti

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