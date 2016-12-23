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Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın fotoğraflarını seçti

Anadolu Ajansı, 2016 yılının en çarpıcı fotoğraflarını derledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yılın fotoğrafları arasından 3 fotoğrafı seçti.

AA | 23.12.2016 - 05:49
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın fotoğraflarını seçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın fotoğraflarını seçti

SPOR KATEGORİSİNDE ŞENOL GÜNEŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor kategorisinde Bülent Doruk'un çektiği, Spor Toto Süper Liginin 33. haftasında Osmanlıspor ile Vodafone Arena'da oynadığı maçı kazanarak, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in yaşadığı sevinci anlatan "Şenol Güneş"fotoğrafına oy verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın fotoğraflarını seçti

YAŞAM KATEGORİSİNDE SURİYELİ MAMUN HALİT VE KIZI

Yaşam kategorisinde ise Erdoğan'ın tercihi, Cem Genco'nun, Suriye'nin İdlib kentinde rejim birliklerine ait savaş uçaklarından atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını, gözlerini ve işitme yetisini kaybeden 27 yaşındaki Mamun Halit Nasır'ın 5 yaşındaki kızı Gözyaşı'nın, babasının tedavi edileceğini duyduğu andaki sevincini yansıtan "Gözyaşının babası için çağrısı karşılık buldu" adlı fotoğraftan yana oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın fotoğraflarını seçti

HABER KATEGORİSİNDE YENİKAPI MİTİNGİ

Erdoğan, haber kategorisinde Kayhan Özer'in, Cumhurbaşkanlığı himayesinde İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Yenikapı miting alanında gerçekleştirilen, "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"nde çektiği aynı isimli fotoğrafa oy verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın fotoğraflarını seçti

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