Cumhurbaşkanı Erdoğan YPG'yi hedef aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atlantik Konseyi Zirvesi'nde konuştu. Suriye'deki YPG'lileri ve Amerika'nın YPG'lilerle hareket etmesine değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"CAHİL CESUR OLUR DERLER BUNLAR DA ÖYLE"

"PYD'yi YPG'yi biz tanırız. Bunlar bizdeki PKK'nın düşük çocuklarıdır. Cahil cesur olur derler bunlar da öyle. Biz böyle bir devlet kuruluşuna izin vermeyiz. Trump yönetiminin Suriye'deki pozisyonunun, önceki yönetime göre daha ciddi olacağını düşünüyoruz.

AMERİKA'NIN SURİYE'DE YPG İLE HAREKET ETMESİ, ORTALIK RUHUNU ZEDELİYOR

Trump ile kapsamlı görüşmeler düzenleyeceğiz. Amerikalı dostlarımızdan beklentimiz, ülkemizin karşı karşıya kaldığı tehditleri iyi anlamaları ve gerekli adımları atmalarıdır.

Amerika'nın Suriye'de YPG ile hareket etmesi, ona somut destek vermesi, ortaklık ruhunu zedeliyor. Aynı şekilde 15 Temmuz'un elebaşısının hala Pensilvanya'daki faaliyetlerine devam etmesi milletimizi rahatsız ediyor."