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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

Türkiye'yi tehdit eden Yunanistan Cumhurbaşkanı'na seslenen Erdoğan, Kurtuluş Savaşı'nda Yunan'ın nasıl denize döküldüğünü hatırlattı.

AA | 12.03.2018 - 07:10..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

Türkiye ile Yunanistan arasında ilişkiler son dönemde oldukça gerildi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos küstah bir şekilde "Türkiye bizi mecbur bırakırsa atalarımızın yaptığını yaparız" ifadeleriyle Türkiye'yi tehdit etti.

Sakarya'da AK Parti İl Kongresi'nde partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pavlopulos'a sert bir dille yanıt verdi.

"MASAL YERİNE TARİH KİTABI OKU"

Erdoan, "Hafıza tazelemek isteyenler gitsinler yakın tarihlerine baksınlar. Boylarından büyük laflar edenler gitsinler masal yerine önce iyi bir tarih kitabı okusunlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi ViDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi


"NASIL DENİZE DÖKÜLDÜĞÜNÜ UNUTMA"

Sakarya Meydan Muharebesi'nde salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını, denize dökülerek burayı terk ettiklerini unutmasınlar." dedi.

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