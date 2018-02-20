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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zina düzenlemesi tartışılsın

AB'nin talepleri doğrultusunda zinayla ilgili atılan adımların yanlış olduğunu belirten Erdoğan, konunun yeniden ele alınacağını ifade etti.

REUTERS | 20.02.2018 - 13:58..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zina düzenlemesi tartışılsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YANLIŞ ADIM ATILDI

Avrupa Birliği'nin talepleri doğrultusunda yapılan zina düzenlemesiyle yanlış bir adım atıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı, bu konunun yeniden ele alınmasının çok isabetli olacağını söyledi.

ZİNA YASAĞI TARTIŞILSIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatta bu kapsamın dışında zina konusunun da yeniden ele alınmasının çok çok isabetli olacağı düşüncesindeyim. Bu çok eski bir konu. Kapsamı geniş. Tartışılsın. Bunlar zaten bizim daha önce yasal düzenlememiz içinde vardı. Biz AB’nin talepleri vs. doğrultusunda orda böyle bir adımı attık ama yanlış yapmışız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zina düzenlemesi tartışılsın VİDEO

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