Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan ve Güney Kore ziyaretleri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Abdullah Gül'ün adaylıkla ilgili açıklamasını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"DEĞERLENDİRME YAPMAYACAĞIM"

"Ben müsadelerinizi alarak bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Zaten sayın Gül değerlendirmeleri kendileri de yaptılar. Sadece sizlere de teşekkür edeceğim. Seçim meydanı herkese açıktır. Seçim meydanı da bu noktada zaten temmeni ederiz bir an önce her siyasi parti adayını belirler. Ona göre de bizler seçim kampanyamızı çok daha değerli kılacak adımlar atarız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Abdullah Gül soruldu



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