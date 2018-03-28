Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bozkurt işareti soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin İl Kongresi öncesi salon dışında bekleyenlere seslenirken, konuşmasının sonunda bozkurt işareti yapmış, bu hareket bir çok yorum almıştı.

"İRADEMİZ DIŞINDA OLDU"

Bulgaristan’daki Türkiye-AB Zirvesi’nden dönerken uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, bu işareti neden yaptığı sorusu üzerine "Farkında değildim, irademiz dışında oldu ama güzel oldu." dedi.

Erdoğan, "Rabia’yı sayarken, spontane biçimde olmuş o işaret. Hatta ben farkında bile değildim, konuşma bittikten sonra arkadaşlar söylediler. İrademizin dışında oldu ama güzel de oldu." diye konuştu.