Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Araştırma Geliştirme Bilgi İşlem Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş Vodafone Arena'daki terör saldırısının ardından sosyal medya hesabı aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen kişinin kimliğini tespit etti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oturduğu belirlenen şüpheli M.K. (46), polis ekiplerince evinde yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

M.K'nın bilgisayarına ve hardiskine de el konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.K. "Sosyal medya hesabı aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, yargı organlarına, askeri ve emniyet teşkilatına, dini değerlere hakaret ettiği" gerekçesiyle adliyeye sevk edilen M.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.