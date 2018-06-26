Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rekor oy veren şehirler

Cumhur İttifakı'nın seçim zaferinden sonra kabine çalışmaları da başladı. MHP Lideri, kabinede yer almayı net bir dille reddetmişti.

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Meclis'in en genç milletvekili

Meclis'in en genç milletvekili Rümeysa Kadak ile en yaşlı milletvekili Deniz Baykal arasında 57 yaş fark var.