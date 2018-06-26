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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rekor oy veren şehirler

Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasını istemeyenler için bu şehirler kara listede:

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 12:26..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rekor oy veren şehirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rekor oy veren şehirler

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