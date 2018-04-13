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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-ABD gerilimi soruldu

ABD ile Rusya arasındaki savaş söylemlerinden sonra iki liderle de görüşen Erdoğan, havanın yumuşamaya başladığını söyledi.

Haber Merkezi | 13.04.2018 - 14:42..
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Cumhurburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TELEFON DİPLOMASİSİ

Gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaştı.

İki lidere de bölgede suların ısınmasının doğru olmayacağını söylediği ifade eden Erdoğan, bölgede havanın yumuşamaya başladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-ABD gerilimi soruldu VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda Suriye'nin kuzeyinde Afrin başta olmak üzere daha önce Fırat Kalkanı Harekatı'yla yürüyen sürecimiz de kararlı bir şekilde yürüdü, yürüyor.

Bizim mücadelemiz kesinlikle teröristlerle olan bir mücadeledir, bir işgal hareketi değildir. Bunu da bütün Batı'nın dünyanın bilmesi lazım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-ABD gerilimi soruldu


SURİYE'DE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI

Kimyasal silahlar uluslararası yasalarda çok farklı bir zemine her ne kadar oturuyorsa da biz bunu değerlendirirken konvansiyonel silahları bir kenara koyamayız. Kimyasal silahlarla mı daha çok insan ölüyor veya öldürülüyor, yoksa konvansiyonel silahlarla mı daha çok insan ölüyor veya öldürülüyor? Tabii ki kimyasal silahlarla ölümler gerçekten bir fecaat, bir felaket ama öbür tarafta da konvansiyonel silahlarla varil bombaları yağdığı zaman insanlar, çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmiyor ki hepsini de acımasızca öldürüyorlar. Bütün bunlar karşısında biz başta Amerika olmak üzere Rusya, tüm koalisyon güçlerinin burada hassasiyetini istedik, istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-ABD gerilimi soruldu


"HAVANIN YUMUŞAMASI SÖZ KONUSU"

Bütün bunlar karşısında biz başta Amerika olmak üzere Rusya ve tüm koalisyon güçlerinin burada hassasiyetini istedik, istiyoruz ve şu andaki son gelişmeler sanki biraz havanın yumuşaması gibi bir durum söz konusu. Görüşmelerimiz devam ediyor, devam edecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-ABD gerilimi soruldu


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