Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında ara karar

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında ara karar açıklandı.
ARA KARARDA TAHLİYE YOK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenlenmesi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin, 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada, Muğla 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi, verdiği ara kararda, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.
DURUŞMA 13 TEMMUZ'A ERTELENDİ
Mahkeme, ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın davaya müdahil olarak katılmasına da karar verip, duruşmayı 13 Temmuz'a ertelendi.