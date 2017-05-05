taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.928
USD
3,5490
EURO
3,9014
ALTIN
140,20
PETR
49,3500

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında ara karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

05.05.2017 - 17:45
  1. Haberler
  2. Gündem

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında ara karar açıklandı.

ARA KARARDA TAHLİYE YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenlenmesi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin, 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada, Muğla 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi, verdiği ara kararda, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.

DURUŞMA 13 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Mahkeme, ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın davaya müdahil olarak katılmasına da karar verip, duruşmayı 13 Temmuz'a ertelendi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ elebaşı Gülen yine beddua etti

FETÖ elebaşı Gülen yine beddua etti

461
Başbakan'dan Abdullah Gül açıklaması

Başbakan'dan Abdullah Gül açıklaması

54
Kadir Topbaş damadı hakkında konuştu

Kadir Topbaş damadı hakkında konuştu

417
Kılıçdaroğlu'na tek adamsın eleştirisi

Kılıçdaroğlu'na tek adamsın eleştirisi

108
Bilal Erdoğan ve Hamza Yerlikaya mas güreşi yaptı

Bilal Erdoğan ve Hamza Yerlikaya mas güreşi yaptı

124
Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye gerekçesi

Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye gerekçesi

573
Muharrem İnce'den olağanüstü kurultay çağrısı

Muharrem İnce'den olağanüstü kurultay çağrısı

145
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM