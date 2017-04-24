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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası

Darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin davanın 2. duruşması başladı.

24.04.2017 - 10:41
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen duruşmaya tutuklu 44 sanık, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi. Salonda sanıkların yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında olduğu 25 kişi ile Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün de müdahillik talebi kabul edilen davanın ikinci duruşmasının ilk gününde, olay günü İzmir'deki askeri birliklerde görevli oldukları anlaşılan tanıklar ile şehit polislere olay yerinde ve hastanede müdahalede bulunan sağlık görevlilerinin dinlenmesi bekleniyor.

İDDİANAME

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede, sanıkların, "Cumhurbaşkanına suikast", "anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'nün "suikast timi"ndeki biri firari 37 asker için en az altışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor.

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