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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tay hediye edildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a belediye başkanı tarafından tay hediye edildi.

18.02.2017 - 22:33
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tay hediye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Belediye Meydanı'ndaki toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra otobüsle Büyükşehir Belediyesine geçti.

VATANDAŞLARDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Yolda kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir genç otobüs içinde tablo hediye etti.

KAHRAMAN MERT İSİMLİ TAY HEDİYE EDİLDİ

Ardından Büyükşehir Belediyesi binası önüne gelen Erdoğan'ı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır karşıladı. Çakır, Erdoğan'a Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen Kahraman Mert isimli tayı hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tay hediye edildi

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ

Belediye Binası girişinde yöresel kıyafetli kadınlarla da bir süre görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Şehitler Köşesi'ni de inceledi ve burada kadınlar, down sendromlu çocuklar ve Çakır ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tay hediye edildi

Ayrıca, Büyük Çimiş Mahalle Muhtarı Mehmet Akgün, Yaylımlı Mahalle Muhtarı Şeyho Karabulut ve Haçova Mahallesi sakinlerinden Ali Duran tarafından da ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir bağlama hediye edildi.

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