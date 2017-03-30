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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni başdanışman: Gülnur Aybet

Cumhurbaşkanı, Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesörü Gülnur Aybet'i, başdanışman olarak atadı.

30.03.2017 - 02:49
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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2014-2016  yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü Başkanlığı ve BAUCESS Güvenlik Araştırmaları Merkezi kurucu direktörlüğünü yapan Prof. Dr. Aybet, 2013'te İstanbul Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü kurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni başdanışman: Gülnur Aybet

GÜLNUR AYBET KİMDİR?

Aybet, 2001-2013 yılları arasında Kent Üniversitesi İngiltere'de  uluslararası güvenlik alanında ilk yüksek lisans programını kurdu ve yönetti. İngiltere Nottingham Üniversitesi ve Ankara Bilkent Üniversitelerinde  öğretim üyeliği yapan Aybet, Royal Holloway, Londra Üniversitesi Ekonomi ve Kamu Yönetimi bölümünden lisans derecesini aldı.

Aybet, uluslararası ilişkiler alanında Southampton Üniversitesinde  yüksek lisans, Londra King's College'da savaş bilimleri alanında ikinci yüksek  lisansını yaptı, doktorasını Nottingham Üniversitesinde uluslararası ilişkiler  alanında tamamladı.

Gülnur Aybet, British Akademi, NATO ve TUBİTAK tarafından yürütülen  birçok projenin yöneticiliğini de yaptı.

EN GÜÇLÜ 20 MÜSLÜMAN KADINDAN BİRİ

School of Advanced International Studies (SAIS), John Hopkins  Üniversitesi, St Antony's College, Oxford Üniversitesi ve Woodrow Wilson Center  da misafir araştırmacı olarak bulunan Aybet, 2009'da The Times gazetesi  tarafından İngiltere'nin en güçlü 20 Müslüman kadınından biri seçildi.

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