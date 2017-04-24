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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni Patrikhanesi'ne mesaj göndererek, ortak acı vurgusunda bulundu.

24.04.2017 - 15:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene bir mesaj gönderdi.

"GEÇMİŞİN YARALARINI SARMAK ORTAK AMACIMIZDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan gönderdiği mesajında, "Yüzyıllarca sevinç ve tasada ortak iki halkın, geçmişin yaralarını sarması ve insani bağlarını daha da kuvvetlendirmesi hepimizin ortak amacıdır. Bu doğrultuda son 14 yılda birçok adım attık, tarihi nitelikte reformları hayata geçirdik. Osmanlı Ermenilerinin hatırasına ve Ermeni kültürel mirasına sahip çıkmaya yönelik çalışmalarımızı, önümüzdeki süreçte artarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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