Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB açıklaması

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'ye sert çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "En son Avrupa Konseyi'nin aldığı karar. Bu kararı alıyorsun da ne olacak? Rusya için de aldın. Bu yaklaşımla bir yere vermek mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na Almanya, Hollanda, İsviçre'de her türlü saldırı yapılacak.

"BİZ HALA YAPMAYIN ETMEYİN Mİ DİYECEĞİZ"

Dışişleri Bakanıma uçuş izni verilmeyecek, Aileden Sorumlu Bakanım arabanın içine mahkum edilecek. Biz hala 'yapmayın etmeyin' mi diyeceğiz? Arkadaşlar kusura bakmayın. Herhalde sizi kapıda bekleten muhatabınızla bir yere kadar pazarlık yaparsınız.

Cumhurbaşkanı: Ben bu milletin izzetini ayaklar altına aldırtmam VİDEO

Ben bu milletin izzetini, şerefini ayaklar altına aldırtmam. Biz her türlü görüşmelerimizi yapıyoruz. Eğer bunun karşısında AB yetkilileri bizlere adil, olumlu yaklaşımları sürdürürlerse biz yola devam ederiz.

"BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKARIZ"

Sürdürmedikleri takdirde tabii ki başımızın çaresine bakacağız. Avrupa pazarı bizim için ne kadar önemliyse biz de Avrupa için çok önemliyiz, belki de daha fazlası."