Domuz avcısı bu defa domuzları kurtardı

1 Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e mesaj Fatih Terim'in fikstür eleştirisine gönderme yapan Aykut Kocaman "Bazı teknik direktörler 2-3 gün hesabı yapıyorlar, ben o zaman söylerken, niye konuşuyor bu böyle diye konuşulan günlerdi." dedi.

2 Trump: İran nükleere başlarsa sonuçları sert olur ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşmadan çıktıktan sonra şimdi de tehdit etti.

3 Volkan Demirel yeni sözleşme istiyor Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, seçim sonrası yönetimden 2 yıllık sözleşme talep edecek.

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye mesajlar Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN International'a verdiği röportajda Amerika'nın teröristlerle iş birliği yaptığını belirterek, "Gerçek dostlarını kaybediyorlar" dedi.

5 Avrupa'nın gol ortalaması en yüksek takımları Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına 2 gol ortalamasını bulan ve geçen 15 takım var. Türkiye'den iki ekip de bu listede yer aldı.

6 Paris'te mezarlık çalışanları da grevde Fransa'da iş yasası reformuna karşı yapılan grevlere bir yenisi daha eklendi. Paris'te bulunan yeraltı mezarlığının çalışanları özel primin artırılması için grev dalgasına katıldı.