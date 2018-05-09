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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN International'a verdiği röportajda Amerika'nın teröristlerle iş birliği yaptığını belirterek, "Gerçek dostlarını kaybediyorlar" dedi.

Haber Merkezi | 09.05.2018 - 18:32..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'a konuştu.

ABD-YGP İLİŞKİSİ

YPG'nin ABD'den aldığı silahlarla Türkiye'nin sınırlarını taciz ettiğini söyleyen Erdoğan, "ABD gerçek dostlarını kaybediyor. F-35'lerin verilmemesi müttefiklik ruhuna uymaz" dedi.

RAHİP BRUNSON

ABD'ni elçiliğini Kudüs'e taşıma teşebbüsünü hata olduğunu söyleyen Erdoğan, "ABD'li rahip Brunson siyasi amaçla isteniyor. Yapılan rehine diplomasisi değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye mesajlar

ABD'NİN İRAN KARARI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmayla bu konuda yıllardır süren olumsuzluğun olumlu bir duruma dönüştüğünü ve umutları artırdığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı: ABD gerçek dostlarını kaybediyor VİDEO

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