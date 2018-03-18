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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin operasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'in saat 08:30 itibariyle tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi | 18.03.2018 - 11:01..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin operasyonu açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı töreninde Afrin'in merkezinin bugün saat 08:30 itibariyle tamamen kontrol altına alındığını açıkladı:

"Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO mensupları tarafından bu sabah 08:30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, ÖSO bayrağı dalgalanıyor."

Erdoğan: Afrin merkez 08:30 itibariyle tamamen ele geçirildi ViDEO

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AFRİN TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

"Çanakkale Deniz Zaferimizin 103. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu tarihi günde tüm şehitlerimizi ve gazilerimiz rahmetle yadediyoruz. Böyle bir gençlik olduktan sonra Allah'ın izni ile yeni yeni Çanakkale Zaferlerini yakalamaya hazırız. Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO mensupları tarafından bu sabah 08:30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, ÖSO bayrağı dalgalanıyor. Afrin operasyonumuzu en başından beri yürekten destekleyen milletimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye bir kez daha haklının, mazlumun yanında olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.

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