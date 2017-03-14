Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'daki Müslümanlara çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda gündemi değerlendirdi.

Hollanda ve Almanya'da alınan skandal kararlar nedeniyle Avrupa'daki Müslümanlara seslenen Cumhurbaşkanı, yapılacak seçimler için oy uyarısı yaptı.

"ATLARIYLA İTLERİYLE SALDIRIYORLAR"

Almanya'nın Hollanda'dan farkı olmadığını söyleyen Erdoğan, Merkel'e yönelik; "O da atlarıyla itleriyle saldırıyor. Sen de atlarınla itlerinle saldırıyorsun." dedi.

"HOLLANDA'YA VE ALMANYA'YA SESLENİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir tane ırkçı başa güreşiyormuş, bir de iktidardaki parti. Ben de buradan Hollanda'ya ve Almanya'ya sesleniyorum.

"MÜSLÜMAN KARDEŞLERİME DİYORUM Kİ"

Türkiye'ye düşmanlık güdenlere, oradaki tüm yabancılara, Müslüman kardeşlerime diyorum ki, gelin oylarınızı verirken bu ikiliye sakın oy vermeyin. Hayır kampanyası için oralara gidenler varsa bu tuzağa düşmeyin. Türkiye'ye, Türkiye'nin bakanına bu şekilde hareket edenler.." şeklinde konuştu.