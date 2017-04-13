Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Lyon arasında oynanacak olan çeyrek final karşılaşması soruldu. Erdoğan maç ile ilgili çıkan olaylar (taraftarların sahaya inmesi) soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Orada Erdoğan yok" dedi. Bu sözler stüdyodakileri güldürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş yorumu-VİDEO

"Fransızlar sahaya indiyse tabi çok çok tehlikeli son zamanlarda orada bazı değişiklikler var galiba." diyen Erdoğan, Beşiktaş'la ilgili olarak şunları söyledi: "Beşiktaş, bugün Quaresma hariç tam kadro sahada, Şenol hocamızla iyi bir performans yakaladılar. Beşiktaş'ın ısıran, hırslı bir kadrosu var. Bu kadroyla Beşiktaş şu dakikada gol yedi, bu dakikadan sonra ne olur, böyle bir şey söylenmez, Beşiktaş 90 artı uzatma her neticeyi alabilir." dedi.