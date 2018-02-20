Cumhurbaşkanı Erdoğan çifçilere bekledikleri haberi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çifçilerle buluştu. Çiftçilere müjdeler veren Erdoğan, 300 koyun ve maaş desteğinin detaylarını da açıkladı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Siz çiftçi kardeşlerimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, gazi mekanda ağırlamaktan büyük gurur duyuyorum.

Bu gazi mekanın çevresinde 29 şehidimiz var. Buralarla ilgili birileri niçin yapıldı dedi. Birileri yargıya gittiler, ama avuçlarını yaladılar.

Sözlerimin hemen başında, sizlerin vasıtasıyla çiftçilerimize minnetarlığımızı iletiyorum. Ak koyun ile kara koyunun belli olduğu 15 Temmuz gecesinde çiftçilerimiz en önde mücadele ettiniz.





Bir dönem sırf kasketinden, kılık kıyafetinden dolayı Kızılay'a alınmayanlar, 15 Temmuz gecesi Kızılay Meydanı'nda demokrasi destanı yazdılar. Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi diyenlere büyük bir ders verdiniz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır sözünü ete kemiğe büründürdünüz.

Rabbim sizlerden razı olsun. Yürek sizde kürek onlarda. Rabbim yol arkadaşlığımızı, muhabbetimizi daim eylesin.

"TOPRAK BİZDE 'ANADIR'"

Tarım ve hayvancılık konusunda hayata geçireceğimiz projeleri paylaşmak için buradayız.

Açıklayacağımız yeni teşviklerin ülkemizdeki hayvan yetiştiriciliğine yeni bir soluk getireceğine inanıyorum.

Bir millet stratejik konularda üstünlük sağlamadan geleceğine bakamaz. Bir devlet için yerli savunma sanayii ne kadar önemliyse, gıda sanayii de o denli önemlidir.

Nüfus, silah ve asker bakımından güçlü olduğu halde, gıda açısından yetersiz olduğu için yeryüzünden silinen devletler olduğunu biliyoruz.

Biz toprağa sevdalı, toprağı gönülden seven bir milletiz. Toprak bizde nedir? Anadır ana. Toprak ana.





Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Toprak o kadar önemlidir. En güçlü olduğumuz zamanlarda bile topraktan kopmadık. Ülkelerin yükselişi de çöküşü de tarımla başlıyor.

Güçlü Türkiye'nin, güçlü tarımdan geçtiğini unutmayalım. Tımar sisteminin iyi işlediği dönemlerde Osmanlı Devleti'ni asırlar boyunca ayakta tuttuğunu, sistemin zayıflaması ile çöktüğünü tüm tarihçiler söylüyor.

Kimi grup toplantılarında, kimi televizyonlarda tarım politikalarımızı eleştiriyor.

ÇİFTÇİLERE MAZOT MÜJDESİ

Türkiye'nin en başarılı olduğu alanlardan biri tarımdır. Tarım politikalarımızı popülist yaklaşımlarla değil, planlı, kapsamlı projelerle belirledik. Bunun en yakın şahitleri sizlersiniz.

Son 15 yılda eğitim ve sağlıkta ülkemize çağ atlattıysak, tarım, hayvancılık ve gıda sanayisinde de çağ atlattık.





Çiftçilerimizin üretim maliyetini azaltmak için 2003 yılında ilk kez mazot desteğini biz başlattık. Şimdi de 23 Şubat 2018 tarihinden itibaren çiftçilerimizin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız.

Belkide rekabetin en yoğun olduğu sektörlerin başında tarım geliyor. Daima sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz.

"HAYVANCILIKTA YENİ DÖNEM"

Tarım kredisi isteyenlere TİGEM arracılığı ile Ziraat Bankası'ndan 300 koyuna kadar alım şansı veriyoruz. Doğacak kuzulara da alım garantisi veriyoruz.

Ayrıca TARSİM sigortasının yetiştiricinin ödeyeceği kısmı karşılıyoruz. Kırmızı et ihracatını karşılamak için Ziraat Bankası aracılığıyla yetiştiricilerimize yüzde 10 sübvansiyonlu kredi veriyoruz. Hayvancılıkta yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz.