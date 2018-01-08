Cumhurbaşkanı'ndan Birinci İnönü Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi'nin 97. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda değerlendirmelerde bulundu.

"GENÇ NESİLLERİMİZİN SADAKATLE SAHİP ÇIKACAKLARINA İNANIYORUM"

Birinci İnönü Zaferi'nin, aziz milletin ve kahraman ordunun azmi ve kararlılığı sayesinde başarıyla neticelenecek istiklal mücadelesinin ilk aşamalarından biri olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Genç nesillerimizin, ecdadımızın bizlere emaneti olan vatan topraklarına ve şanlı zaferlerle dolu tarihimize günümüzde de sadakatle sahip çıkacaklarına inanıyorum. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum."