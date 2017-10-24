Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM mesajı

Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Örgütü'nün 72'nci kuruluş yıl dönümünün millet, bölge ve tüm insanlık için hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, uluslararası barış ve güvenliğin korunması alanında devletlerin seslerini duyurabildikleri, sorunlarını ve çözüm önerilerini gündeme getirebildikleri yegane evrensel platform olan BM'nin ve onun temsil ettiği değerlerin en kuvvetli savunucuları arasında yer almaktadır." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE MİLLİ GELİRE ORANLA DÜNYANIN EN CÖMERT ÜLKESİDİR

Türkiye'nin ihtilafların önlenmesi ve çözümü, arabuluculuk, terörle mücadele, barışı koruma faaliyetleri, kalkınma ve insani yardımlarla "Medeniyetler İttifakı" başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler zemininde yürütülen çalışmalara çok ciddi katkılar sağladığını belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"BM bütçelerine verdiği desteği artıran ülkemiz, ayrıca bölgesinde önemli bir iş, finans ve kültür merkezi olan İstanbul'un aynı zamanda bir BM merkezi olması yolunda da adımlar atmaktadır. Bunun yanında Türkiye, kadim tarihinin, ilkelerinin ve medeniyet anlayışının bir nişanesi olarak Suriye ve Irak'taki çatışmalardan kaçan 3,5 milyon sığınmacıya kapılarını açmış, Arakan'dan Somali'ye kadar tüm mazlum ve mağdurların yükselen feryatlarına tepkisiz kalmamıştır. Bugün ülkemiz, milli gelire oranla dünyanın en cömert ülkesi konumundadır."

HİÇBİR BAHANE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SİLAHA BOĞULMASINI MAZUR GÖSTERMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM misyonuna ve küresel barışa tehdidin terör örgütlerinden geldiğini belirterek, "DEAŞ, El Kaide, YPG, PKK, DHKP-C ve FETÖ gibi eli kanlı çeteler, sadece ülkemizin güvenliği için değil bölgemiz ve tüm dünyanın güvenlik ve istikrarı için de ciddi risk oluşturmaktadır. Hiçbir bahane terör örgütlerinin silaha boğulmasını, hiçbir hesap da terörün meşrulaştırılmasını mazur göstermez. Bilhassa BM çatısı altında terörizme karşı dayanışma ve iş birliğinin artırılması elzemdir." değerlendirmesini yaptı.

