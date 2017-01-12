Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan burnu kırılan vekile ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'lilerin saldırısında burnu kırılan Fatih Şahin'i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de devam eden Kıbrıs görüşmelerine katıldı.

Vahşi hayvanların ayna ile imtihanı

Köln'de Katolik Kilisesi'nde görev yapan 11 papaz, evlenme yasağının kendilerini yalnızlaştırmasından şikayet etti.

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Dolar caps'ine HDP'li vekil de inandı

Sosyal medyada dolaşan bir caps'i gerçek sanıp siyaset yapan CHP'li Doğan rezil olmuştu. Aynı duruma bu kez HDP'li Ayçe Acar Başaran düştü.