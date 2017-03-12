Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında açıklamalar

Almanya ve Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik yaptığı hukuk dışı muamele sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları merak ediliyordu. Erdoğan Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde konuşuyor. İşte konuşmasından satır başları:

Bizde sağ elin verdiğini sol el bilmemelidir. Bizde halkın değil, Hakk'ın bilmesi yeterlidir. Biraz da sosyal medyanın etkisiyle malesef, aksiyon, yardım faaliyetinin önüne geçebiliyor.

AVRUPA IRKÇILIĞA GİDİYOR

Avrupa ırkçılığa gidiyor. Bu bölücülük nedir. Neredesin Avrupa Birliği. Ondan sonra Tayyip Erdoğan AB'ye çattığı zaman rahatsız oluyorlar. Rahatsız olacaksın. Almanya'nın devlet televizyonu yalan yanlış yayın yapıyor. Yani ne demek; biz hayır diyoruz diyorlar. Sana ne yahu. Avrupa'da Nazizim hortladı. Benim bu sözlerimden rahatsız oluyorlar ancak işte örneği, son günlerde ortaya çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa ırkçılığa gidiyor VİDEO