Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li vekile sert tepki

Türkiye, 16 Nisan'da yapılacak referanduma hazırlanıyor. 11 gün sonra yapılacak referandum öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

"ALLAH BİLE YETKİLERİ DAĞITIYOR"

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Allah bile yetkileri dağıtıyor" diyen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'a çok sert sözlerle yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Bozkurt'a sert tepki VİDEO

"CHP'NİN O MALUM VEKİLİ.."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz, bu CHP'lilerin yakalarına yapışınca güya işi toparlama adına kendilerini iyice rezil edecek işlere yöneldiler. CHP'nin o malum vekili kendini savunmak için bir televizyon programına çıkmış. "Allah bile yetkileri dağıtıyor" diyor. Meleklerin görevlerini sayıyor.





"BUNLARDA DİN, İMAN BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"

Siz alın tüm yetkiyi bir cumhurbaşkanına verirseniz, o anda bir kararname imzalarsa ne olur. Tövbe haşa, bir cumhurbaşkanını neye benzetiyor. Kafaya bak ya, bunlarda din, iman böyle bir şey söz konusu değil. Sen bir kulu Allah ile aynı noktaya nasıl getirirsiniz." şeklinde konuştu.