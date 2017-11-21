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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye NATO tepkisi

NATO tatbikatında yaşanan skandalın ardından önce destek sonra "tiyatro olabilir" iması yapan CHP'ye tepki Erdoğan'dan geldi.

21.11.2017 - 12:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye NATO tepkisi

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NATO tatbikatında skandal yaşanmış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin NATO'ya en sert şekilde tepki vermesi gerektiğini söylemişti.

Ardından CHP'den yeniden bir açıklama yapıldı ve yaşanan skandalın tezgâh olabileceği ifade edildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bu işin peşini bırakmayacaklarını ifade etti.

AK Parti grup toplantısında konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlk defa milli bir tavır gösterecekleri ümidine kapılmıştım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye NATO tepkisi VİDEO

"ANA MUHALEFETİN İLK DEFA MİLLİ BİR TAVIR GÖSTERECEĞİ ÜMİDİNE KAPILMIŞTIM"

Erdoğan, "Ana muhalefet partisi kendi raporunda bölücü örgütün eylemlerini halkın PKK ile iktidar arasında sıkışması olarak tarif ediyorsa bu bir itiraftır. 15 Temmuz ihanetine kontrollü darbe deniyorsa bu sözü onlara kimlerin söylettiğine bakmak gerekir.

Bunların NATO'da yaşanan skandal üzerine ilk defa milli bir tavır gösterecekleri ümidine kapılmıştım. Malesef 3 gün sonra tıpkı 15 Temmuz gibi tezgah olarak nitelemeye başladılar. Aynı şekilde PKK alalalade bir terör örgütü olmaktan çıkıp bir pislik yuvasına dönüşmüştür. Bize can acıtıcı darbeler zahirde bizden görünen alçaklardan geliyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye NATO tepkisi

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