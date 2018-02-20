Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere mazot müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde çiftçilerle bir araya gelerek konuşma yaptı.

Erdoğan, "Bir devlet için yerli savunma sanayii ne kadar önemliyse, gıda sanayii de o denli önemlidir. Nüfus, silah ve asker bakımından güçlü olduğu halde, gıda açısından yetersiz olduğu için yeryüzünden silinen devletler olduğunu biliyoruz. Biz toprağa sevdalı, toprağı gönülden seven bir milletiz. Toprak bizde nedir? Anadır ana. Toprak ana. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Toprak o kadar önemlidir. En güçlü olduğumuz zamanlarda bile topraktan kopmadık. Ülkelerin yükselişi de çöküşü de tarımla başlıyor.





"ÇİFTÇİLERİN MAZOT MALİYETİNİN YARISINI BİZ ÖDEMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Güçlü Türkiye'nin, güçlü tarımdan geçtiğini unutmayalım. Tımar sisteminin iyi işlediği dönemlerde Osmanlı Devleti'ni asırlar boyunca ayakta tuttuğunu, sistemin zayıflaması ile çöktüğünü tüm tarihçiler söylüyor. Kimi grup toplantılarında, kimi televizyonlarda tarım politikalarımızı eleştiriyor. Türkiye'nin en başarılı olduğu alanlardan biri tarımdır. Tarım politikalarımızı popülist yaklaşımlarla değil, planlı, kapsamlı projelerle belirledik. Bunun en yakın şahitleri sizlersiniz. Son 15 yılda eğitim ve sağlıkta ülkemize çağ atlattıysak, tarım, hayvancılık ve gıda sanayisinde de çağ atlattık. Çiftçilerimizin üretim maliyetini azaltmak için 2003 yılında ilk kez mazot desteğini biz başlattık. Şimdi de 23 Şubat 2018 tarihinden itibaren çiftçilerimizin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız. Belki de rekabetin en yoğun olduğu sektörlerin başında tarım geliyor. Daima sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz.

Çiftçilerin mazot maliyetinin yarısını devlet ödeyecek VİDEO

"HAYVANCILIKTA YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI ARALIYORUZ"

Tarım kredisi isteyenlere TİGEM arracılığı ile Ziraat Bankası'ndan 300 koyuna kadar alım şansı veriyoruz. Doğacak kuzulara da alım garantisi veriyoruz. Ayrıca TARSİM sigortasının yetiştiricinin ödeyeceği kısmı karşılıyoruz. Hayvancılıkta yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz."