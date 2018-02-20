Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuk istismarı ile ilgili açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Adana'da ve Antalya'da peş peşe gelen çocuk istismarı haberleri üzerine başlayan tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen açıklama geldi.

"İSTİSMAR DEĞİL, ALENEN İZMİHLALDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Son günlerde ardı ardına karşımıza çıkan alçakça saldırılarla ilgili haberler bizi düşünmeye, sigaya çekmeye yöneltmelidir.

İstismar sözü ile ifade ediliyorsa da çocuklara yönelik bu alçaklıkla istismar değil, alenen izmihlaldir, toplumumuzu çöküşe götürecek dinamittir, alçaklıktır. Göz yumamayız. Dün bu konuyu etraflıca ele aldık.

"MESELEYİ DETAYLI BİR ŞEKİLDE ELE ALDIK"

Gerek Adana'da, gerek Antalya'da cereyan eden olaylar bizler için onulmaz yaralar açmıştır. Çocuklar konusundaki hassasiyetimizi mutlaka her düzeyde ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Dün Bakanlar Kurulu'nda bu meseleyi detaylı ele aldık.

Boşlukların giderilmesi, tüm kanalların kullanılarak bilincin artırılması hususunda çalışma başlattık.

"YASAL DÜZENLEMELER DERHAL HAYATA GEÇECEK"

Bu heyetimiz çok kısa süre içinde yaptıkları değerlendirmeler ışığında tekliflerini şahsıma ve Sayın Başbakana getireceklerdir.

Meseleyi ilk Bakanlar Kurulu'nda tekrar görüşüp yasal düzenlemeleri derhal hayata geçireceğiz.

ÇOCUĞA İSTİSMARDA EN AĞIR MÜEYYİDE İÇİN ADIM ATILACAK

Burada caydırıcı olması bakımından en ağır cezai müeyyideler neyse bunlar da kesinlikle alınacaktır. Bu tür konuların beklemeye, uzatmaya tahammülü yoktur.

Hızlı ve etkin çözümler peşinde olmalıyız. Bu tür suçları işleyenlerin infaz sistemindeki tüm indirimlerin, kolaylıkların dışında tutulması da şarttır.

Çocuğun bedeninde ve ruhunda açılan yaralan bir insanı taaammüden öldürmekle aynıdır. Bu böyle bilinsin. Bu tür suçlara verilen cezaların ve infazın da hissiyatımıza uygun şekilde uygulanması gerekir. Mütenasip bir şekilde çözüme kavuşturacağız."