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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dua' şiiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Arif Nihat Asya'nın Dua adlı şiirini okudu.

16.07.2017 - 00:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dua şiirini okurken milyonlar 'amin' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dua şiiri VİDEO

İşte Erdoğan'ın okuduğu şiirin sözleri:

Biz, kısık sesleriz...minareleri,

Sen, ezansız bırakma Allahım!

Ya çağır şurda bal yapanlarını,

Ya kovansız bırakma Allahım!

Mahyasızdır minareler... göğü de,

Kehkeşansız bırakma Allahım!

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,

Müslümansız bırakma Allahım!

Bize güç ver... cihad meydanını,

Pehlivansız bırakma Allahım!

Kahraman bekleyen yığınlarını,

Kahramansız bırakma Allah'ım!

Bilelim hasma karşı koymasını,

Bizi cansız bırakma Allah'ım!

Yarının yollarında yılları da,

Ramazansız bırakma Allah'ım!

Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü,

Ya çobansız bırakma Allah'ım!

Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız;

Ve vatansız bırakma Allah'ım!

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,

Müslümansız bırakma Allah'ım!

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