7 yıldır 3,5 milyon Suriye vatandaşının Türkiye'de yaşadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sığınmacılara hizmet vermek için milyonlarca doları cömertçe harcadığını söyledi. Söz konusu desteğin verilmediğine de dikkat çeken Erdoğan, "Bu düzenin adı adalet değil, zulüm düzenidir" ifadelerini kullandı.





"TERÖR ÖRGÜTLERİNE PARA AKITIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’nin milyonlarca sığınmacıya sunduğu hizmetlere destek vermeyenler terör örgütlerine milyarlarca doları cömertçe akıtıyorsa bu durum ağaçların değil, dikenlerin sulandığı anlamına gelir. Bu düzenin adı adalet değil, zulüm düzenidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya adalet çağrısı VİDEO







ADALET ÇAĞRISI GELDİ

Hem doğuda hem batıda en büyük adalet reformlarının zalimlerin düzenlerinin ardından geldiğini ifade eden Erdoğan, "Bugün bizlere düşen görev, dünyanın, ülkelerimizin ve toplumlarımızın eski karanlık günlerine dönmesini beklemeden insanlığın adalet talebine kulak vermektir. Ortadoğu’dan Güney Asya’ya, Afrika’dan Güney Amerika’ya kadar dünyamızın her köşesinden mazlumların ahı eğer arşa yükseliyorsa ortada ciddi bir adalet sorunu vardır demektir" şeklinde konuştu.

"AĞAÇLAR DEĞİL DİKENLER SULANIYOR"

Türkiye’nin mücadelesinde yalnız kalıyorsa hep birlikte düşünülmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Mazlumların kanları ve gözyaşları üzerinde kurulan bu düzene itiraz etmek en başta adaletin temsilcisi olan sizlerin görevi olmalıdır. Küresel güç oyunlarının karmaşasında rotasını şaşıranlar için sizler kutup yıldızı gibi doğruya giden yolun kılavuzu olmalısınız. Biz her şeye rağmen umutluyuz. Çünkü bizim inancımızda umutsuzluğa asla yer yoktur" ifadelerini kullandı.



