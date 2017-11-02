Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edip Uğur yorumu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Edip Uğur, ağlayarak yaptığı açıklamaların sonunda tehdit edildiği imasında bulundu.

Edip Uğur'un bu iddiası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu.

BİZE BİLGİ GELMEDİ

Azerbaycan ziyaretinin dönüş yolunda değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, konuyla ilgili kendilerine ulaşan bir bilginin olmadığını ifade etti.

BU AÇIKLAMAYA ÜZGÜNÜM

Edip Uğur'un bu açıklamaları nedeniyle üzgün olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, tehdit durumunda elbette gerekli müdahalenin yapılacağını sözlerine ekledi.

"KİM OLURSA OLSUN.."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi: "Sayın başkanın tehdit edildiğine yönelik bize ulaşan herhangi bir bilgi yok. Ben o açıklamasından dolayı üzgünüm. Kendisi, siyasette bunca zaman tecrübesi olan, belediye başkanlığı yapan biri olarak, o türden bir tehdit varsa nereyi ya da hangi mercileri araması gerektiğini gayet iyi bilir. Bir tehdit varsa ilgili mercileri, gerekirse bizi pekâlâ arayabilirdi. Araması halinde de pekâlâ olayın üzerine gidilirdi. Biz de ima edildiği türden bir tehdit durumunda herhalde kendisini yalnız bırakacak değiliz. Bırakın Edip Bey’i, kim olursa olsun, birine o tür bir tehdit durumunda gerekli müdahale tabii ki yapılır."