Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ ve Papaz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'nin Washington'daki büyükelçilik binasında Ensonhaber Yayın Grubu Başkanı Serkan Kalemciler'in de aralarında bulunduğu gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'ın FETÖ meselesiyle ilgili olarak Obama’dan farklı göründüğünü belirtti.

İşte Erdoğan'ın konuya ilişkin soruya verdiği cevap:

FETÖ meselesinde ABD’de bir tavır değişikliği gördünüz mü? İadesi veya sınırdışı edilmesi söz konusu olabilecek mi? En azından 15 Temmuz ve FETÖ ilişkisi konusunda ikna olmuş gözüküyor mu?

Trump’ın daha farklı bir havası var. Obama’dan farklı görünüyor. Belli ki onun da zihninde bazı soru işaretleri oluşmuş durumda.

ERDOĞAN'DAN PAPAZ'I İSTEDİ

Görüşmemizde onlar da İzmir’de tutuklu bulunan Amerikalı Protestan din adamı Andrew Brunson’u gündeme getirdiler. Kendilerine bu kişinin FETÖ yapılanmasıyla iltisaklı olmasından dolayı yargılanmakta olduğunu belirttik. İlgili bakanlıkların tüm bu konularla ilgili olarak karşılıklı çalışmaları hususunda mutabık kaldık.

FETÖ'YÜ FBI SORUŞTURSUN

FETÖ meselesinde Amerikan yönetiminden FBI’ın özel bir soruşturma komitesi oluşturmasını, çalışma grubu kurmasını talep ettik.

Peki onlar bu öneriye nasıl baktılar?

Kayıtlara aldılar.