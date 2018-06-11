Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güçlü ekonomi vurgusu

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Çocuğunuzla ilk seyahatinizde dikkat etmeniz gerekenler

Çocukla seyahat etmek, tatilde yanınıza yabani keçi sürüsü almak gibi bir şeydir. Bir çocuğun ihtiyaçlarını seyahatinize dâhil etmek, onlarca tuvalet durağı yapmaktan çok daha fazlasını gerektirir.