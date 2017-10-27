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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme ilişkin açıklamalar

Ulus'taki Melike Hatun Camisi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı, caminin isim babası Bülent Arınç'a teşekkür etti.

27.10.2017 - 13:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme ilişkin açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Melike Hatun Camii'nin açılış töreninde yaptığı konuşmasında 14. yüzyılda yaşayan Melike Hatun'un aslen Ankaralı olduğu bilgisini vererek, camiye bu ismin verilmesini Bülent Arınç'ın tavsiye ettiğini söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"MELİKE HATUN ASLEN ANKARALIDIR"

"Sevgili Ankaralılar, çok değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hepimizin üzerinde olsun. Sizleri saygı ile muhabbetle selamlıyorum. Melike Hatun Camisi'nin alem-i İslam'a hayırlı olmasını diliyorum. Melike Hatun, 14. yüzyılda yaşamıştır. Kendisi de aslen Ankaralı olan Melike Hatun'un kabri Taşçılar Sokak'ta bulunmaktadır. Melike Hatun, Ankara'da birçok camii, medrese yaptırmıştır. Bu eserlerin en önemlileri Hatuniye Mescidi, bir diğer adı ile Kara Medrese'dir.

Camiinin inşasına katkıda bulunan hayırseverlerimizi, mimarından mühendisine, hattatına, tüm işçi kardeşlerime bu eserin vücut bulmasında emeği geçen tüm kardeşlerime huzurunuzda şahsım milletim adına teşekkür ediyorum.

Ankara Cumhuriyet'in başkenti olmasının ötesinde, Selçuklu ve Osmanlı'nın da merkez şehirlerinden biridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cami açılışında konuştu VİDEO

"İSİM BABASI BÜLENT ARINÇ BEYDİR"

Özellikle burada böyle bir hanımefendinin isminin bu camimize verilmiş olması ki, isim babası da Bülent Arınç beydir, teşekkür ederim, böyle bir isimle tarihimize vefa borcumuzu da bir nebze ödemiş olacağız.

Tek parti döneminde Ankara'nın kadim kimliğinden kopartılmak ve adeta camisiz hale getirilmek istendiği inkarı mümkün olmayan bir gerçektir. Ankara'da mescitleri binaların en kör noktalarına hapsetmişlerdir. Bir başkente asla yakışmayan, yer altı camileri uzun yıllar Ankara'nın kaderi olmuştur."

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