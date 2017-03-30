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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halisdemir ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halisdemir ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

30.03.2017 - 23:39
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halisdemir ailesine taziye

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana'nın vefat haberinin ardından eşi Hasan Hüseyin Halisdemir'i telefonla aradı. Fadimana Halisdemir'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fadimana'ya Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.

Halisdemir ailesinin acılarını tüm kalbiyle paylaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fadimana'nın eşi, oğulları ve yakınlarına sabır ve metanet diledi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci General Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'de yaşayan 69 yaşındaki annesi Fadimana Halisdemir, evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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