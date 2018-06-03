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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağır hasta olan Raife Güreşçi'yi evinde ziyaret etti.

AA | 03.06.2018 - 10:31..
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Konya'nın Kılıçarslan Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan ağır bir hastalık yaşayan Güreşçi'nin Şeker Mahallesi'ndeki evine geçti.

Raife Güreşçi'nin evinde bir süre kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

"TÜRKİYE'M İÇİN ÇALIŞAN ADAM"

Raife Güreşçi, Erdoğan'ın, cumhurbaşkanı olarak göreve gelmesinden sonra evinde hasta yatağında çekilen videosunda, "Ben kanser hastasıyım, ona devamlı 'Allah işini gücüne rast getirsin' diye dua ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

7 çocuk annesi Güreşçi, "Oylarımızın hepsi Recep Tayyip Erdoğan içindir. Çocuklarıma 'Sadece ona oy atacaksınız' diye yemin verdirdim. Onu çok seviyorum, o dürüst ve doğru adam. Türkiye'm için çalışan adam." şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

Hasta yatağında kendisini ziyaret etmesi durumunda çok sevineceğini dile getiren Raife Güreşçi, "Buyursun gelsin, her zaman kendisine kapım sonuna kadar açık. Tayyip Erdoğan için canımı veririm." demişti.

Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Konya Mavi Tünel İçme Suyu Tesisleri'nin açılışını gerçekleştirmek üzere Seçme köyüne geçti.

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