Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasını ziyaret etti.

UYSAL: ESKİ GÜNLERİ YAD ETTİK

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde eski günlerini yad ettiğini, eski dostlarıyla karşılaştığını söyledi.

"MİLLET BAHÇESİ SEVİNÇ KAYNAĞIMIZ OLDU"

Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeni dönemi de konuştuklarını, Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılması planlanan park projesinden dolayı kendisine müteşekkir olduklarını ifade ederek, "İstanbullu olarak kendisine müteşekkiriz. Seçim beyannamesinde sadece İstanbul'a değil, bütün Türkiye'ye millet bahçeleri projeleri başlatıldı. Bizim için en büyük sevinç kaynağı, Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi olarak tamamının park olarak ayrılması, bu İstanbulluları, hepimizi çok mutlu etti. Öncesinden zaten bizden bilgileri talep edilmişti, İstanbul'un diğer yerlerinde de park nerelerde açılabilir onları da arz etmiştik." diye konuştu.