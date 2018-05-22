taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.258
USD
4,5773
EURO
5,3942
ALTIN
189,90
PETR
79,4700

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'nin Gülen iddiasına yanıt

Muharrem İnce'nin "Amerikalılar beni aradı" sözlerini değerlendiren Erdoğan, "Yalan bunların ruhuna işlemiş" dedi.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 08:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'nin Gülen iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna ziyaretinden dönüşünde, uçakta aralarında Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler’in de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İNCE'NİN GÜLEN İDDİASI SORULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan sorular arasında Muharrem İnce'nin geçtiğimiz günlerde ortaya attığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye tarafından ABD'den usulünce istenmediği iddiası da vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'nin Gülen iddiasına yanıt

"AMERİKALILAR NİYE İNCE'Yİ ARASIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu soruya, “Amerikalılar Sayın İnce’yi niye arasınlar? İade konusunun muhatabı ya da yetkilisi olmayan birini ne diye arasınlar? Hukuk denen bir şey var.

"BİZ 85 KOLİ DEDİK O 120 DİYOR"

Kaldı ki biz onun iddialarının aksine FETÖ ile ilgili bir meselede hiçbir zaman ‘120 koli’ diye ifade kullanmadık. Biz ‘85 koli’ dedik. Yok efendim neymiş, hepsi gazete kupürüymüş! Peki o zaman o kişinin parlamentoda kürsüden salladığı o gazete kupürlerine ne demeli? Dara düştüklerinde yaptıkları tek iş Meclis kürsüsünden gazete kupürü sallamak.

"SÖYLEDİKLERİ DOĞRU DEĞİL"

Kaldı ki Adalet Bakanlığımızın ABD’ye gönderdiği koliler, FETÖ’yle ilgili bugüne kadar açılan davalar ve iddianamelerden, onların belgelerinden oluşuyor. Dolayısıyla söyledikleri doğru değil. Yalan bunların ruhuna işlemiş. Bu konuda dürüst isen, samimi isen yapacağın iş nedir; Adalet Bakanlığına müracaat edersin, ‘Bakın siz böyle böyle diyorsunuz ama bize de böyle bir şey geldi’ dersin.

Konuyla ilgili Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ çok sert bir basın açıklaması yaptı. Fakat bunların hiç umurlarında değil. Yaptıkları iş, ya tutarsa ya vatandaş inanırsa mantığıyla yalan söylemekten ibaret.” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'nin Gülen iddiasına yanıt

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Gökhan Kırdar yoğun bakımda
Ünlü sanatçı Gökhan Kırdar'ın ağzından kan geldiği için hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Kuzey Irak'ta 4 hedef imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta Hakurk'a düzenlenen hava harekatında 4 hedef imha edildi.
Kamerayı görünce kopardıkları bayrağı öptüler
Çorum'da, bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını ipiyle birlikte koparıp indiren iki kişi, güvenlik kamerasını fark edince ne yapacağını şaşırdı.
Sileceğe dolanan yılanı görünce polisten yardım istedi
Karabük'te, seyir halindeyken tırının sileceğine dolanan yılanı fark eden sürücü, yolda gördüğü polisten yardım isteyerek yılandan kurtuldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

398
Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

263
İran'dan ABD'ye: Kim oluyorsunuz

İran'dan ABD'ye: Kim oluyorsunuz

108
Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

38
AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler

AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler

111
HDP'li Alican Önlü yeniden aday

HDP'li Alican Önlü yeniden aday

37
Esad Suriyelilere dönün çağrısı yaptı

Esad Suriyelilere dönün çağrısı yaptı

83
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM