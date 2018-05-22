Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'nin Gülen iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna ziyaretinden dönüşünde, uçakta aralarında Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler’in de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İNCE'NİN GÜLEN İDDİASI SORULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan sorular arasında Muharrem İnce'nin geçtiğimiz günlerde ortaya attığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye tarafından ABD'den usulünce istenmediği iddiası da vardı.

"AMERİKALILAR NİYE İNCE'Yİ ARASIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu soruya, “Amerikalılar Sayın İnce’yi niye arasınlar? İade konusunun muhatabı ya da yetkilisi olmayan birini ne diye arasınlar? Hukuk denen bir şey var.

"BİZ 85 KOLİ DEDİK O 120 DİYOR"

Kaldı ki biz onun iddialarının aksine FETÖ ile ilgili bir meselede hiçbir zaman ‘120 koli’ diye ifade kullanmadık. Biz ‘85 koli’ dedik. Yok efendim neymiş, hepsi gazete kupürüymüş! Peki o zaman o kişinin parlamentoda kürsüden salladığı o gazete kupürlerine ne demeli? Dara düştüklerinde yaptıkları tek iş Meclis kürsüsünden gazete kupürü sallamak.

"SÖYLEDİKLERİ DOĞRU DEĞİL"

Kaldı ki Adalet Bakanlığımızın ABD’ye gönderdiği koliler, FETÖ’yle ilgili bugüne kadar açılan davalar ve iddianamelerden, onların belgelerinden oluşuyor. Dolayısıyla söyledikleri doğru değil. Yalan bunların ruhuna işlemiş. Bu konuda dürüst isen, samimi isen yapacağın iş nedir; Adalet Bakanlığına müracaat edersin, ‘Bakın siz böyle böyle diyorsunuz ama bize de böyle bir şey geldi’ dersin.

Konuyla ilgili Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ çok sert bir basın açıklaması yaptı. Fakat bunların hiç umurlarında değil. Yaptıkları iş, ya tutarsa ya vatandaş inanırsa mantığıyla yalan söylemekten ibaret.” yanıtını verdi.