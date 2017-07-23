Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turuna çıkmadan önce İstanbul'da kameralar karşısına geçti.
Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Mescid-i Aksa konusunda İslam dünyasının tepkisiz kalmasının beklenemeyeceğini ifade etti.
İSLAM ALEMİNİN ONURU, NAMUSU, KUTSALIDIR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs'teki Haremi Şerif tüm İslam aleminin onurudur, namusudur, kutsalıdır.
TEPKİMİZİ ORTAYA KOYDUK
Müslümanların onurunun incitilmesi karşısında İslam dünyasının tepkisi kalması beklenemez. Nitekim, Türkiye olarak tepkimizi güçlü bir şekilde ortaya koyduk.
İNSANİ DEĞERLERE UYGUN DAVRANIN
Gerilimin son bulması için yoğun çaba sarfediyoruz. İsrail'i hukuka, insani değerlere uygun davranmaya çağırıyorum. Krizin uzaması kimsenin yararına değil." dedi.