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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı

Körfez turu öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i hukuka ve insani değerlere uygun davranmaya çağırdı.

23.07.2017 - 09:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turuna çıkmadan önce İstanbul'da kameralar karşısına geçti.

Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Mescid-i Aksa konusunda İslam dünyasının tepkisiz kalmasının beklenemeyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı

İSLAM ALEMİNİN ONURU, NAMUSU, KUTSALIDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs'teki Haremi Şerif tüm İslam aleminin onurudur, namusudur, kutsalıdır.

TEPKİMİZİ ORTAYA KOYDUK

Müslümanların onurunun incitilmesi karşısında İslam dünyasının tepkisi kalması beklenemez. Nitekim, Türkiye olarak tepkimizi güçlü bir şekilde ortaya koyduk.

İNSANİ DEĞERLERE UYGUN DAVRANIN

Gerilimin son bulması için yoğun çaba sarfediyoruz. İsrail'i  hukuka, insani değerlere uygun davranmaya çağırıyorum. Krizin uzaması kimsenin yararına değil." dedi.

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