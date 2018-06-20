taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.437
USD
4,7532
EURO
5,5034
ALTIN
194,66
PETR
75,2500

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'e teknoloji üssü müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından İzmir'e kurulacak teknoloji üssüne ilişkin paylaşımda bulundu.

AA | 20.06.2018 - 06:50..
  1. Haberler
  2. Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'e teknoloji üssü müjdesi

"İzmir'e teknoloji üssü inşa ediyoruz. Elektronik, kimya ve bilişim odaklı projelerimizle Ege Bölgesi ve Türkiye küresel ölçekte rekabetçi olacak. Vakit bilişim vakti. Vakit Türkiye vakti." ifadesini kullanan Erdoğan, projeye ilişkin detayların yer aldığı görseli de paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'e teknoloji üssü müjdesi

BİR İZMİR'E "MİLLİ ATILIM" PROJESİ DAHA

"Teknolojide Milli Atılım" başlığıyla hazırlanan görselde, ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve inovasyon kuruluşlarının yer aldığı, yakın çevresiyle bir ekosistem oluşturan, üreteceği teknoloji ve ürünlerle ülke ekonomisine belirgin bir katma değer kazandıran, uluslararası alanda rekabet edecek bir teknoloji üssünün faaliyete geçirileceği belirtildi.

25 MİLYAR LİRALIK KATKI, 40 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Proje kapsamında, kimya ve malzeme, sağlık bilimleri, elektrikli teçhizat, bilgisayar ve elektronik ile bilişimin, odak teknolojiler olduğuna işaret edilen görselde, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) 25 milyar lira katkı sağlayacak projeyle toplam 40 bin kişinin istihdam edileceği, şirket sayısının 800, toplam yatırımın 1,4 milyar lira olacağı bilgisine yer verildi.

Teknoloji üssünün Urla ilçesinde kurulması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'e teknoloji üssü müjdesi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

337
Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri

Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri

50
Kılıçdaroğlu: Avrupa Birliği ne istediyse yapacağız

Kılıçdaroğlu: Avrupa Birliği ne istediyse yapacağız

269
Albayrak: Elmastan sonra en güçlü element boru satacağız

Albayrak: Elmastan sonra en güçlü element boru satacağız

56
Japon taraftarlar tribünleri temizledi

Japon taraftarlar tribünleri temizledi

33
Başbakan Yıldırım, Erdoğan'a verdiği sözü tuttu

Başbakan Yıldırım, Erdoğan'a verdiği sözü tuttu

5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'e teknoloji üssü müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'e teknoloji üssü müjdesi

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM