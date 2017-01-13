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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs müzakereleri açıklaması

Cumhurbaşkanı, Cenevre'de devam eden Kıbrıs müzakereleri için; "Güney Kıbrıs ve Yunanistan farklı beklenti içindeler" dedi.

13.01.2017 - 14:28
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs müzakereleri açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilere Kıbrıs müzakereleri konusunda açıklamalarda bulundu.

"EŞİT ORANDA ASKER BULUNDURACAĞIZ"

Cenevre'de devam eden Kıbrıs görüşmeleri için Cumhurbaşkanı; "Garantör ülkeler istikrarlı bir yerde değil. Şimdi burada Kuzey Kıbrıs yoğun bir çalışma içerisinde. Samimiyet ortaya koyuyor. Güney Kıbrıs ve garantör ülke olarak Yunanistan hala farklı beklentiler içerisindeler. Garantiler, güvenlik noktasında Türkiye'nin olmadığı garantörlüğü beklemeyin dedik. Güvenlikte de, biz daha önce belirlendiği gibi Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni eşit oranda asker bulunduracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs müzakereleri açıklaması VİDEO

TOPRAK PAYLAŞIMI

Toprak paylaşımı konusunda, önce Rum kesiminin toprak vermesi gerektiğini belirten Recep Tayyip Erdoğan; "Daha önce konuşmuştuk. Hala açık Maraş-kapalı Maraş, Erenköy var. Eğer Maraş'ı tamamen halkın istifadesine sunmak istiyorsanız bizim teklifimiz var, Erenköy ile Güzelyurt arası birleştirlerek Kuzey Kıbrıs'a bırakılır, diğer bölge de Güney Kıbrıs'a bırakılır. Yok Karpaz bize bırakılsın, yok orası bize bırakılsın, böyle bir şey olamaz dedik. Biz orada adil, kapsayıcı barış istiyorsak ölçüsü budur, başka bir şey beklenmesin dedik." diye konuştu.

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