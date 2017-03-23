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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na idam çağrısı

İdamı parlamento onaylarsa kabul edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu'na seslendi: "Ben varım diyordu, inşaallah bunu görelim..."

23.03.2017 - 14:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na idam çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Balkan Federasyonu üyelerine hitap etti.

Konuşmasında idam cezasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandumdan sonra parlamentodan geçmesi halinde kabul edeceğini söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Erdoğan, şunları söyledi:

"KILIÇDAROĞLU BEN VARIM DİYOR, İNŞAALLAH BUNU GÖRELİM"

"Kardeşlerim idam konusunda ben kanaatimi söyledim. Sayın Devlet Bahçeli düşüncesini açıkladı. Sayın Yıldırım'ın kanaatini de biliyorum. Şimdi Kılıçdaroğlu da söylesin: Diyor ki 'Tamam getirsinler ben varım diyor' Tamam, 16 Nisan'dan sonra inşallah bunu görelim. Parlamento onaylarsa ben idamı onaylarım. Başı okşanacak çok yetimimiz var. Vatan için, istikbal için akıtılacak çok kanımız var. Yapacak çok işimiz milletimize edecek çok hizmetimiz var."

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na idam çağrısı VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na idam çağrısı

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