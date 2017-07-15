Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen törende, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'ndan kaçtığını ifade eden Cumhurbaşkanı, bu mücadelenin ödleklerin, vandalların mücadelesi olmadığını sözlerine ekledi.

ISRARLAR KONTROLLÜ DARBE DİYOR

Erdoğan, "Bazıları ısrarla ne diyor; "kontrollü darbe". Milletimizin direnişine kara çalmak istiyorlar. Doğru o gece 23:15 Atatürk Havalimanı'na iniyor, benim on binlerce kardeşim orada.

KORKUYOR DIŞARI ÇIKAMIYOR

Tanklar VIP'nin önüde, korkuyor dışarı çıkamıyor, gidiyor görüşüyorlar, sonra çıkıyor tankların koruması eşliğinde Bakırköy'e gidiyor. Bilseydim Yenikapı Buluşması'na davet etmezdim. Son anda gelebileceğini bildirdi. Yenikapı ruhundan hiçbir şey almamış, insan utanır. Şehitlere saygızılıktır, hakarettir.





BU MİLLET SENİN GİBİ ÜRKEK DEĞİL

Bu millet senin gibi ürkek değil.

ÖDLEKLERİN,VANDALLARIN...

Bu mücadele ödeleklerin, vandalların mücadelesi değildir." şeklinde konuştu.