Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykal'a tavsiye

Erdoğan Rusya seyahati öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Baykal'ın Abdullah Gül ile ilgili sorusuna "Baykal kendi işine baksın" diyerek şu ifadeleri kullandı;

"Deniz Baykal'ın o açıklamalarını değerlendirmeye gerek duymuyorum. Bu bir fitne hareketidir, virüs hareketidir. Sayın Baykal bu işleri bıraksın da kendi başının çaresine baksın."

Rusya ziyareti öncesi havalimanında gazetecilerin karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

PUTİN İLE GÖRÜŞME

"Sayın Putin'le Suriye ve Irak'taki gelişmeleri ele alacağız. Kendisi ile sık sık gündemimizdeki konuları konuşuyor, iki ülke arasındaki ilişkilerin eski haline dönmesi için yoğun çaba harcıyoruz. Siyasi olarak en üst düzeyde bir güven var.

TURİZM VE ENERJİ

Turizm ve enerji konusuna büyük önem veriyoruz.Turizm'de şu anda ciddi gelişmeler olmaya başladı. Bunun artarak devamını istiyoruz. ürk Akımı projesi ilerliyor, Akkuyu Nükleer Enerji Santralinin ilk reaktörünün 2023 yılında hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Bu süreci daha yakına çekmek istiyoruz.

ORTAK HEDEF SURİYE

Suriye'de akan kanın bir an önce durması ortak hedefimizdir. Suriye'de nüfuzu olan ülkelerin artık elini taşın altına koyması gerekmektedir. 911 kilometrelik bir sınıra sahip olan Türkiye'nin buradaki konumu her şeyin üstünedir. Her an tehdit altında olan Türkiye'nin sınır şehirlerinin geldiği konum da göz önüne alınmalıdır. Kundaktaki bebeklerin, hastanede tedavi gören masum sivillerin hunharca katledilmesine sessiz kalamayız. Ateşkesin tahkim edilmesine önem veriyoruz. Krizin çözümü için Rusya ile ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ziyaretimizin bölgesel barış anlamında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Soru cevap:

KABİNE REVİZYONU:

Şu anda hükümetin gündeminde böyle bir şey yok. Başbakan bana böyle bir teklifle gelmiş değil.Dün yapılan katılım programının ardından bir araya gelişimiz ve bununla birlikte de şu anda tabii ki özellikle devlette atılan bazı adımlar var. Bu adımlarla ilgili olarak beraber görüşmemizi gerektiren konular vardı. Bu konuları beraberce paylaşma fırsatı bulduk.

AK PARTİ'DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARI

Sizler doğmamız çocuğa don biçiyorsunuz. Daha durun bakalım, gerçekleşsin. Resmen böyle bir görev tevdi edilmesi halinde atılacak adımları da orada da görme imkanınız olacak. Ama ben şunu çok açık söylemek durumundayım: Eğer böyle bir görev şahsıma tevdi edilirse, tabii ki yeniden ele alıp değerlendirme olacaktır. Ama hepsi bunların çok ciddi istişareler neticesinde olacaktır. Ülkenin genel profilini değerlendirmek suretiyle, yani belli bir bölgenin temsil edildiği değil, bütün bölgelerin temsil edilmesi benim her zaman şiarım olmuştur. Yine inanıyorum ki böyle bir adımı tablo içerisinde görmek mümkün olacaktır. Bütün arkadaşlarımızla istişarelerimizi yaparız ve ideal olanı inşallah tespit etme fırsatı olur.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Ben yoruma gerekli görmüyorum. Sadece kendisine bir tavsiyem var: Siyasi tarihi okusun, öğrensin. Hepsinden öte kendi partisinin siyasi tarihini öğrenmesi lazım. Eğer öğrenirse, hele hele dün yaptığı konuşmayla zaten kimlerin temsilcisi olduğunu da çok açık ortaya koydu. Aykırı söze tahammülüm yok, gereğini yaparım dedi. Aslolan ona tahammül edebilmektir. Siyasi tarihi öğrensin, hele hele partisinin siyasi geçmişini öğrensin. Hep övünüyor ya, onu iyi öğrenmesi lazım.

BAYKAL'IN AÇIKLAMALARI

Değerli arkadaşlar Deniz Baykal'ın o açıklamalarını değerlendirmeye gerek duymuyorum. Bu bir virüs hareketidir, fitne hareketidir. Baykal bu işleri bıraksın da kendi başının çaresine baksın!