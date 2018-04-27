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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarılar

AK Parti'den ayrılabilecek isimlerin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek tek, isim isim biliyorum. Biz işimize bakacağız" dedi.

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 09:24..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarılar

AK Parti MYK ve MKYK toplantılarına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına bazı uyarılarda bulundu.

'SIKI ÇALIŞIN' TALİMATI

24 Haziran'da yapılacak seçimler için dikkatle çalışılması gerektiğini isteyen Cumhurbaşkanı, kimsenin adaylık garantisi olmadığını sözlerine ekledi.

"ENDİŞEYE GEREK YOK"

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi siyasi partiler arasındaki geçişleri ve aday belirleme görüşmelerini de değerlendiren Erdoğan, kimsenin endişeye kapılmamasını istedi.

"İSİM İSİM BİLİYORUM"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına şunları söyledi: "Bizden de birilerini kandırabilirler. Partiden ayrılanlar olabilir. Tek tek isim isim biliyorum, görüşenleri. Ne yapmaya çalıştıklarını... Biz işimize bakacağız."

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