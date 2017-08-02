Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kutlama uyarısı

AK Parti'nin son yapılan MYK ve MKYK toplantılarının başlıca gündem maddelerinden biri de AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları programı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hazırlanan program ile ilgili bilgi alırken, "Sade ve mütevazı bir tören olsun. Kısa süre önce 15 Temmuz şehitlerini andık, görkemli bir tören oldu. Kuruluş yıldönümü kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın" dedi.

AK PARTİ'DE GÖREV ALMIŞ HERKES DAVET EDİLDİ

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; AK Parti, bu talimat kapsamında bir program hazırladı. Kutlamalara, kuruluşundan bu yana görev almış bakan, milletvekillerinin yanı sıra teşkilat yöneticileri, belediye başkanları davet edildi. Davetli listesinin 6 bin kişi olduğu bildirildi.

AÇIK HAVADA YAPILACAK

Vatandaşlar da katılacağı için törenlerin açık havada yapılmasının daha doğru olacağı düşünüldü. Bu kapsamda da Harikalar Diyarı seçildi. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım birer konuşma yapacak.

Ardından AK Parti'nin kuruluşu, iktidara gelişi, kapatma davasından MİT krizine ve 15 Temmuz'a kadar önemli köşe taşlarının anlatıldığı bir film yayımlanacak.

Etkinlikler kapsamında 16 yılı fotoğraflar ile anlatan bir sergi de açılacak. Ayrıca AK Parti hakkında çıkan tüm kitapların yer aldığı başka bir sergi daha organize ediliyor.