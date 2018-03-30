Fransız basınından Le Figaro, Macron'un YPG'yi Türkiye'ye karşı destekleyeceğini ve hatta asker bile göndereceğini yazmıştı.

Türkiye'den art arda yapılan açıklamalarda konuya tepki gösterilmesinin ardından, Fransa'dan yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde yeni askeri operasyon planımız yok." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki VİDEO

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, konuya değinerek "Geçen hafta görüştüm. Baktım Macron garip garip şeyler söylüyor. Kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Bizim silahlı kuvvetlerimizi asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil. " dedi ve ekledi:

"Suriye'den Irak'tan kaçan teröristler Fransa'dan aldıkları cesaretle oraya doluştuklarında umarız bizden yardım istemezler."





Erdoğan şöyle konuştu:

"BAKTIM GARİP GARİP ŞEYLER SÖYLÜYOR, YÜKSEK FREKANSTAN SÖYLEDİM"

"Son dönemde Fransa'nın yanlış bulduğumuz tavrından fevkalade üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Geçen hafta görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Bizim silahlı kuvvetlerimizi asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil.

"6 ŞEHİT VERDİK"

Terör örgütleri mensupları dün bir kez daha en üst düzeyde ağırlayanlar bunun Türkiye'ye karşı husumet hamlesinden başka bir anlamı olmadığını bilmelidir. Aynı terörist grubu bu sabah güvenlik güçlerimize saldırmışlardır. 6 güvenlik korucumuz şehit olmuş, 4 askerimiz, 3 güvenlik korucumuz yaralanmıştır.

"SDG DEDİĞİNİZ BU TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AYNISIDIR"

Ey batı. SDG dediğiniz Suriye Demokratik Güçleri, bu terör örgütünün aynısıdır. Bunlarla siz bizi aldatmaya çalışıyorsunuz. Kusura bakmayın. Biz bunların temelini biliriz, hücrelerini okuruz. Bunları bize yutturamazsınız. Adresine varana kadar künyesi bizde var. Bunların bir tanımı var da resmi olarak anlatmaya gelmez, ikili olsa anlatırız.

"BUNU SÖYLEYEN KİŞİNİN HADDİNİ VE BOYUNU ÇOK AŞAN BİR BEYAN BU"

YPG'ye destek garantisi verdik, lafa bak. SDG ile Türkiye arasında arabulucu olabiliriz lafı şayet doğruysa, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır bu. Bizde bir söz varya gelin güvey olmak filan. Sana böyle bir görevi kim verdi. Boyunu aşan işlere girme. Türkiye'nin ne zamandan beri terör örgütleriyle bir masaya oturmak gibi sorunu var. Nereden çıkardınız bunu.

"FRANSA'NIN HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNDEN ŞİKAYETÇİ OLMA HAKKI KALMAMIŞTIR"

Siz terör örgütleri ile beraber masaya oturabilirsiniz ama Türkiye mücadelesini Afrin'de olduğu gibi yapar. Siz aynen devam edin. Siz kim oluyorsunuz ki terör örgütü ile Türkiye arasında arabuluculuk ifadesini ağzınıza alıyorsunuz. Kendi kirli kanlı geçmişlerinin hesabını verememiş olanlar terör örgütleri ile kendilerini yan yana ifade edebilir ama Türkiye için asla söz konusu değildir. Bunların arkadaşlar YPG'liler yani bölgemizdeki en eli kanlı, en ahlaksız teröristler olduğunu gördük. Bu tavrından sonra Fransa'nın hiçbir terör örgütünden, hiçbir teröristten, hiçbir terör eyleminden şikayetçi olma hakkı kalmamıştır.

"EVLERİNE DÖNEN TERÖRİSTLER KARA KARA DÜŞÜNÜYOR"

Ortaya çıkacak sorunların hesabını Fransa'ya vermenin hazırlığında olmalılar. Bizim bu konuda şakamızın olmadığını anlamalar için daha ne söylememiz gerekiyor. Şimdi evlerine dönen profesyonel teröristlerle ne yapacaklarını kara kara düşünüyorlar. PYD konusunda yaşayacakları durum da farklı değil. Teröristler Fransa'nın bu politikasından aldıkları cesaretle oraya doluştuklarında ümit ediyoruz ki bizden yardım istemeye kalkmazlar. Biz bizimle çalışmak isteyen herkesle görüşmeye varız. Yıkılan Suriye şehirlerini nasıl yeniden ayağa kaldırabileceğimizi konuşalım istiyoruz."