Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan May'e taziye mektubu

Londra'daki hain terör saldırılarından duyduğu derin üzüntüyü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, Birleşik Krallık'ın acısını derinden hissettiğini ve paylaştığını vurgulamak istiyorum. Türkiye, uluslararası barış ve güvenliğe en büyük tehditlerden birini oluşturan terörizmle mücadelede dost ve müttefik Birleşik Krallık'la her zaman dayanışma içerisindedir. Milletim ve şahsım adına, zat-ı alilerine ve bu elim hadisede yaşamını yitirenlerin yakınları ile dost Birleşik Krallık halkına en içten taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."